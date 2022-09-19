الصباح الفني
الهوني تتضامن مع أطفال القمر
ناشدت الممثلة جميلة الهوني، المسؤولين بوزارة الصحة من أجل التدخل لإنقاذ أطفال القمر، ومساعدتهم على تجاوز الحالة الصحية الصعبة التي يعانونها. ووثقت جميلة الهوني الزيارة التي قامت بها لمجموعة من “أطفال القمر” حيث نقلت معاناتهم ومشاكلهم الصحية لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة من المسؤولين بمساعدتهم،أكمل القراءة »
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