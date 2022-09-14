الأولى
تحت الدف
بطريقة فيها الكثير من عناوين الانتهازية، أرجأ العديد من قادة حزب الاستقلال، خلافاتهم وصراعاتهم مع نزار بركة، الآمين العام لحزب “الميزان”، وأصبحوا يسبحون باسمه، ووضعوا مسافة بينهم وبين القطب الصحراوي، حمدي ولد الرشيد. نعم، حصل ذلك عندما أخبر الأمين العام لحزب الاستقلال، في اجتماع رسمي، أعضاء اللجنةأكمل القراءة »
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