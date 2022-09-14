الأولى
مدير بنك يزور بطائق تعريف
منح قروضا بوثائق وهمية وأستاذ جامعي ضمن المستفيدين مثل مدير وكالة بنكية بطنجة، رفقة مسير شركة وزوجتيه، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، بعدما تلاعب ببطائق تعريف وطنية، وسلم قروضا بالتدليس، ليغادر التراب الوطني عبر باب سبتة، وعادأكمل القراءة »
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