الأولى
السطو على منجم لـ “الكحل” بطاطا
يسود احتقان كبير في صفوف أفراد جماعة سلالية بطاطا بالجنوب، بسبب عملية تفويت منجم على أرضهم وفي ملكيتهم يستخرج منه حجر “الكحل” إلى شركة خاصة، من قبل جهات نافذة باستعمال تعاونية فلاحية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المنجم يوجد على أرض سلالية يستغله سكان دوار بالمنطقة منذ سنواتأكمل القراءة »
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