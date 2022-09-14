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أسلحة الملثمين المغاربة تحرج إسبانيا
مواجهات بالمسدسات في سبتة وإصابة قاصر وإشعال الحرائق بالغابات فتحت الشرطة الوطنية الإسبانية تحقيقا حول مواجهات بالأسلحة النارية بين عصابتين مغربيتين بسبتة المحتلة، التي أدت إلى إصابة قاصر بجروح خطيرة. ووصف شهود عيان في سبتة المواجهات بين العصابات بـ “النفق المظلم” الذي تعيشه المدينة، إذ تعددت حالاتأكمل القراءة »
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