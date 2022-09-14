الأولى
الحجز على ميزانية جماعة ببرشيد
تجري بابتدائية برشيد مساطر تنفيذ حكم مدني، ضد جماعة سيدي رحال الشاطئ، قضى في منطوقه بالإذن بإجراء حجز بين يدي الآمر بالصرف لدى عمالة برشيد، الكائن بمكاتبه بقباضة حد السوالم، على الأموال القابلة للحجز الموجودة والعائدة إلى المطلوب ضدها بلدية سيدي رحال الشاطئ، قصد ضمان مبلغ 218.406،66أكمل القراءة »
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