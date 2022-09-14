الأولى
رائحة “الزفت” بميزانيات المقاطعات
منتخبون يتطاولون على اختصاصات التجهيز والتهيئة وحسابات النفقات مهددة بالقراءة الثانية عاب منتخبون بمجالس مقاطعات بالبيضاء وفاس وسلا والرباط ومراكش وطنجة الغلو في الفصول المتعلقة بإعداد الطرق والأرصفة والتجهيز والبناء بكل أنواعه، في الوقت الذي يخول القانون (14-133) لهذه الوحدات الجماعية اختصاصات أخرى أكثر أهمية، تتعلق بالتنشيطأكمل القراءة »
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