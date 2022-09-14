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التلاعب في فواتير بـ 8 ملايير

منذ 10 ثواني
مصدرون أتراك يتواطؤون مع مستوردين بتخفيض مصطنع لأسعارهم لتفادي الزيادة في الحقوق الجمركية ضبط مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فواتير أدلى بها مستوردون تتضمن قيما تم التلاعب فيها وتقليصها، من أجل أداء واجبات جمركية أقل. وأفادت مصادر أن عددا من هذه الفواتير صادرة عن شركات ملابسأكمل القراءة »

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منذ 10 ثواني


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