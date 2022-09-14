الأولى
التلاعب في فواتير بـ 8 ملايير
مصدرون أتراك يتواطؤون مع مستوردين بتخفيض مصطنع لأسعارهم لتفادي الزيادة في الحقوق الجمركية ضبط مراقبو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فواتير أدلى بها مستوردون تتضمن قيما تم التلاعب فيها وتقليصها، من أجل أداء واجبات جمركية أقل. وأفادت مصادر أن عددا من هذه الفواتير صادرة عن شركات ملابسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا