أخبار الصباح
أخبار الصباح
< "غوفرين" عمم دافيد غوفرين، مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، رسالة على وسائل إعلام، تحمل ردا من محاميه على التهم الموجهة إليه، والتي تداولتها الصحافة العبرية والوطنية. وتحمل الرسالة الكثير من عبارات السب والقذف والتشهير بـ "حارس أمن" السفارة، الذي يتهمه غوفرين بـ "محاولة المس به وبحرمه،أكمل القراءة »
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