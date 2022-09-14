حوادث
24 سنة لمتهمين بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة ثلاثة أشخاص والحكم على كل واحد منهم بثماني سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذتهم بجناية تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة ليلا بيد مسلحة المقرونة بالضرب والجرح والعنف مع تعدد الجناة. وتقدمت امرأة بشكاية أمام الضابطة القضائية، مفادهاأكمل القراءة »
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