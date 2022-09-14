حوادث
مداهمة شقق دعارة بطنجة
التحقيقات مع المتهمين أسفرت عن معرفة هوية وسطاء داهمت عناصر فرقة الأخلاق العامة بمصلحة الشرطة القضائية بطنجة، الأحد الماضي، إحدى الإقامات”، التي تقع بكورنيش “مالبطا” وسط المدينة، واعتقلت تسعة أشخاص (ثلاثة شباب وخمس فتيات يمتهن الدعارة وحارس العمارة)، متلبسين بالفساد وإعداد وكر للدعارة والسكر العلني البين. وأفادأكمل القراءة »
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