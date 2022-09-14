حوادث
مافيا “الميكا” تتغلغل في قطاع الصيد
الدرك يحجز أطنانا من البلاستيك تستعمل لتغليف منتجات السمك أحبطت مصالح الدرك الملكي عملية تهريب وُصفت ب”الكبيرة” لأطنان من الأكياس البلاستيكية كانت مخبأة في شاحنة مخصصة لنقل الأسماك، متجهة إلى العيون. وأوقفت عناصر الدرك الملكي شاحنة الأسماك القادمة من إحدى مدن شمال المملكة، متوجهة صوب العيون، وأدىأكمل القراءة »
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