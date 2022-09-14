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حوادث

تأجيل محاكمة مقتحمي مليلية

منذ 18 ثانية
الاقتحام‭ ‬انتهى‭ ‬بحادث‭ ‬مأساوي ‭(‬أرشيف‭)‬
قررت هيأة محكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه خمسة عشر ظنينا من المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى غاية 21 شتنبر الجاري. وأرجأت استئنافية الناظور، النظر في قضية الموقوفين الأفارقة غير النظاميين المتورطين في الأحداث المأساوية التي شهدتها محاولة اقتحام السياجأكمل القراءة »

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