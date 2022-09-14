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حوادث

طعن في خبرة على اختلاسات

منذ 12 ثانية
متابعة مدير عام فرع شركة بسبب فواتير موقعة على بياض ومصاريف وهمية وسفريات شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، في محاكمة ثلاثة مسؤولين بفرع مؤسسة تابعة لصندوق الإيداع والتدبير «سي دي جي» بالرباط، التي يتابع فيها مدير عام شركةأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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