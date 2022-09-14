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حوادث

الخيانة تطيح بمتزوجة وخليلها باشتوكة

منذ دقيقتين
أحالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان متزوجة وخليلها في حالة سراح على أول جلسة للمحاكمة، لتورطهما في الخيانة الزوجية. ووجهت النيابة العامة إلى كل من (م.ف) و(ب.م) تهمني الخيانة الزوجية والمشاركة، بعد أن متعتهما بالسراح المؤقت. وأوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بلفاع بإقليم اشتوكة آيتأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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