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حوادث

حادثة تورط مبحوثا عنه بالدروة

منذ 3 ساعات
شهد شارع محمد الخامس بالدروة ليلة الثلاثاء الأربعاء حادثة سير، عرت الواقع المرير الذي تعرفه المدينة من فوضى وانتشار الجرائم في الآونة الأخيرة، إذ كان مبحوث عنه لارتكابه لجرائم سرقة بالدروة، يقود دراجة نارية قبل أن يصدم سيارة خفيفة، ويصاب بجروح. وكشفت الواقعة عن وجود سلاح أبيضأكمل القراءة »

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منذ 3 ساعات


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