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حوادث

قتيل وجرحى في حادثة باليوسفية

منذ دقيقتين
لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت داخل تراب الجماعة القروية رأس العين بإقليم اليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن تلك الحادثة وقعت بالقرب من مقر الجماعة، وذلك بعد اصطدام سيارتين خفيفتين. وقال مصدر مسؤول إن أحد السائقين لم يحترمأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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