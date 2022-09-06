حوادث
قتيل وجرحى في حادثة باليوسفية
لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت داخل تراب الجماعة القروية رأس العين بإقليم اليوسفية. ووفق معطيات حصلت عليها» الصباح» فإن تلك الحادثة وقعت بالقرب من مقر الجماعة، وذلك بعد اصطدام سيارتين خفيفتين. وقال مصدر مسؤول إن أحد السائقين لم يحترمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا