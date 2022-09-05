وطنية
مشاكل تعترض تنصيب رجال سلطة ببرشيد
يترأس نورالدين أوعبو، عامل اقليم برشيد اليوم (الاثنين) حفل تنصيب رجال السلطة المعينين لممارسة مهامهم داخل النفوذ الترابي للإقليم في اطار الحركة الانتقالية الأخيرة، وغادرت مجموعة من وجوه الإدارة الترابية الإقليم بعدما تركت بصمات «قوية» في سجل مسارها المهني منذ تعيينها قبل سنوات، وجعلت المواطنين يذكرونها «بخير»،أكمل القراءة »
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