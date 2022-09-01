حوادث
إدانة سارق طالبة بوركينابية
آخذت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أول أمس (الثلاثاء)، حدثا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال السلاح الأبيض والضرب والجرح بواسطته والتخدير بواسطة لصاق العجلات، وحكمت عليه بسنتين، 6 أشهر منها حبسا نافذا. وتوصلت الضابطة القضائية لدى الأمنأكمل القراءة »
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