حوادث
إدانة مغتصبي قاصر بأولاد غانم
حكم عليهما بـ3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شابين في عقديهما الثالث والحكم عليهما ب 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعة الأول من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وتوبع الثاني بجناية التغريرأكمل القراءة »
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