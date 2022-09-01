fbpx
حوادث

إدانة مغتصبي قاصر بأولاد غانم

منذ 27 ثانية
حكم عليهما بـ3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شابين في عقديهما الثالث والحكم عليهما ب 3 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعة الأول من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، وتوبع الثاني بجناية التغريرأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 27 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.