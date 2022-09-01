بوابة للاستثمار

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أزواج وجدوا في عائلات زيجاتهم دعما للحصول على صفقات وتسهيلات لإنشاء مشاريع تجارية “الرباح من لمرا والخسارة منها”…مثل مغربي طالما تم تداوله بكثرة عند الحديث عن أهمية الزوجة، التي يجب اختيارها لتكون شريكة للحياة، وهو ما ينطبق على قضية الأزواج الأجانب المنتمين إلى عدة جنسيات عربية، الذينأكمل القراءة »
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