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“تسونامي” النزاعات يغرق الجامعة
أغلب الأندية أصبحت تتجاوب مع مسطرة التسوية الودية كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” عن أرقام صادمة بخصوص نزاعات اللاعبين مع أنديتهم في البطولة الوطنية لكرة القدم للمطالبة بمستحقاتهم المالية، أو فسخ عقودهم، أو هما معا. وحسب المعطيات نفسها، فإن غرفة فض النزاعات بالجامعة توصلت في أقل منأكمل القراءة »
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