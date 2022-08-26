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حوادث

مهاجر في فضيحة هتك عرض قاصر

منذ دقيقتين
أحد الضحايا قفز من السيارة ومواطنون حاصروا المتهم أحالت مصالح الدرك الملكي لحد السوالم، صباح أمس (الخميس) على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات مهاجرا مغربيا، اتهمه قاصر يبلغ من العمر 16 بمحاولة اختطافه وهتك عرضه لما تطوع لإيصاله إلى منزله على متن سيارته الفاخرة. وحسب مصادرأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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