الصباح الفني
حسون تستمتع بعطلتها في المغرب
تقاسمت المغنية شذى حسون، مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، بعض تفاصيل زيارتها للمغرب. ونشرت حسون عددا من الصور رفقة بعض أفراد عائلتها وأيضا خلال وجودها بمناطق مختلفة بالمغرب، قبل أن تعبر عن سعادتها بهذه الزيارة، إذ كتبت في أحد التعاليق “أحب المغرب”، وهو التعليق الذيأكمل القراءة »
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