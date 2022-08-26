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الصباح الفني

حسون‭ ‬تستمتع‭ ‬بعطلتها‭ ‬في‭ ‬المغرب

منذ دقيقتين
شذى‭ ‬حسون‭ (‬خاص‭)‬
تقاسمت‭ ‬المغنية‭ ‬شذى‭ ‬حسون،‭ ‬مع‭ ‬متابعي‭ ‬صفحتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬بعض‭ ‬تفاصيل‭ ‬زيارتها‭ ‬للمغرب‭. ‬ ونشرت‭ ‬حسون‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬رفقة‭ ‬بعض‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬وأيضا‭ ‬خلال‭ ‬وجودها‭ ‬بمناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬بالمغرب،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعبر‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بهذه‭ ‬الزيارة،‭ ‬إذ‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬التعاليق‭ “‬أحب‭ ‬المغرب‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬التعليق‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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