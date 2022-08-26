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اذاعة وتلفزيون

“نتفليكس” تستعد لـ”ريك ومورتي”

منذ دقيقتين
كشفت منصة “نتفليكس”، موعد عرض الموسم السادس من مسلسل “ريك ومورتي”، مؤكدة أنه سيكون من الأعمال التي سيفرج عنها شتنبر المقبل، وهو مسلسل رسوم متحركة كوميدي أمريكي، من تأليف جستن رويلاند ودان هارمون. وتتمحور قصة المسلسل حول مغامرات عائلة سميث المكونة من ريك سانشيز، عالم عبقري مجنونأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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