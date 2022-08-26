وطنية
بيربوك: الحكم الذاتي أساس التفاوض
قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن مقترح الحكم الذاتي يمكنه أن يكون أساس التفاوض على مستوى الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم لنزاع الصحراء، مضيفة أن ألمانيا كما الاتحاد الأوربي يراهنان على التفاوض السلمي. وجددت الوزيرة، في ندوة صحافية، عقدتها بشكل مشترك مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة،أكمل القراءة »
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