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الرياضة

شراكة بين جامعة المصارعة ونظيرتها الإسرائيلية

منذ 4 دقائق
وقعت الجامعة الملكية المغربية للمصارعات المماثلة اتفاقية شراكة مع الجامعة الإسرائيلية، بحضور عبد الرحيم بيوض سفير المغرب في إسرائيل، وفــؤاد مـسـكـوت رئيس الجامعة الملكية، ولـيـونـيـل شـولمان رئيس الاتحاد الإسرائيلي. وتوجت الاتفاقية بتنظيم تظاهرة عالمية في المصارعة الشاطئية بالصويرة تحمل عنوان «تظاهرة السلام العالمية»، من تنظيم الاتحادين المغربيأكمل القراءة »

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