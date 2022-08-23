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حوادث

تفكيك شبكة للتهريب الدولي للمخدرات

منذ 32 ثانية
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الجمعة الماضي، من إيقاف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و47 عاما، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. وذكر بلاغ للمديرية العامةأكمل القراءة »

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منذ 32 ثانية


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