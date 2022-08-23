الأولى
تحت الدف
الدرس القوي الذي أتى من ابتدائية تطوان، ألا أحد فوق القانون، هو درس ينبغي أن يعمم، ليس فقط في قضايا حوادث السير، بل في جميع القضايا، فالقانون فوق الجميع وهو الهواء الذي تتنفسه الشعوب المتقدمة. “ولد الفشوش”، وكما هي العادة في العديد من قضايا هذه العينات، لمأكمل القراءة »
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