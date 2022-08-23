الأولى
آبار ومسابح مسؤولين تقهر بركة
وزير النقل والتجهيز استنجد بلفتيت لردمها وشرطة الماء تطارد صغار الفلاحين فشل نزار بركة، وزير التجهيز والماء في منع كبار المسؤولين، الذين يدبرون مؤسسات عمومية وخاصة، وكذا وزراء من حفر آبار ومسابح في فيلاتهم وضيعاتهم الفلاحية بالعاصمة الرباط والمدن المجاورة ، خاصة الخميسات، وتيفلت، والكاموني، والصخيرات والهرهورة،أكمل القراءة »
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