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إلغاء حفل طوطو بفرنسا
رفض طلب حصوله على التأشيرة ويهاجم وسائل الإعلام أثار موضوع إلغاء حفل الرابور طه الفحصي المعروف ب “الغراندي طوطو” في فرنسا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي كان بسبب رفض السلطات المعنية منحه التأشيرة. واستغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي تعامل بها الفنان طوطو معأكمل القراءة »
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