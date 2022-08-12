حوادث
الرشوة تطيح بضابط وأمنيين
ضبطتهم لجنة تفتيش ومديرية الأمن أوقفتهم عن العمل وأبحاث إدارية لترتيب الجزاءات أطاحت شبهات رشوة وابتزاز بثلاثة عناصر بفرقة أمن الدراجين بالرباط، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما ضبطتهم لجنة تفتيش في حالة تلبس بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وذلك بالمنطقة الفاصلة بين حي كيش لوداية بتمارة وحي الرياض بالرباط،أكمل القراءة »
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