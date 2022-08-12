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بانوراما

 الأكل العشوائي يؤثر على النوم

منذ دقيقتين
“كول وقيس” مع أدهشور  يعاني الكثير من الاشخاص، خلال فصل الصيف وبسبب ارتفاع درجات الحرارة، اضطرابات النوم ليلا. ويحدث الاضطراب في جودة النوم ومدته، باستثناء الحالات المرضية، بسبب العديد من السلوكات اليومية الخاطئة، من قبيل السهر لساعات طويلة والأكل في ساعات متأخرة، واستهلاك الأغذية الدسمة. ويلعب الغذاءأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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