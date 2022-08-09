بانوراما
محاولة اختطاف إلياس على يد داعش
المجاطي… من الملالي إلى البغداديد8 كان على علاقة غير شرعية بأم خديجة السويدية طبيبة جراحة للأعصاب تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارة الملالي إلى خلافةأكمل القراءة »
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