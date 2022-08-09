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بانوراما

عــانـيـت الـتـنـمـر

منذ دقيقة واحدة
السايح… الوجه الآخر2 السايح: “اللي ضربتو براسي كايغيب” جواد السايح، من أشهر الفكاهيين المغاربة، الذين استطاعوا فرض أنفسهم في الساحة الفنية، من خلال أعمال مميزة. اسم استطاع أن يسرق الضحكة من جمهوره، ويسافر به نحو عالم الفرجة والمتعة. قدم أعمالا كثيرة، ونجح من خلالها في الوصول إلىأكمل القراءة »

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