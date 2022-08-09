بانوراما
وشاح الرأس…إكسسوار صيفي
تحظى أوشحة الرأس خلال فصل الصيف بإقبال شريحة واسعة من النساء باعتبارها من الإكسسوارات الرئيسة، لأنها تضفي أسلوبا مميزا ومعاصرا في عالم الموضة النسائية. ويقول المختصون في الموضة إنه بالإضافة إلى أن أوشحة الرأس تبرز جمال الوجه وتضفي بعض اللمسات المميزة على أزيائها اليومية، فإنها تدخل بعضأكمل القراءة »
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