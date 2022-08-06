اذاعة وتلفزيون
الديفا تروج لجديدها
بدأت الفنانة سميرة سعيد، من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الترويج لأغنية جديدة، تستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة. ونشرت الديفا على “إنستغرام” صورة لها، أرفقتها بتعليق جاء فيه “عمل جديد… قريبا”، دون أن تكشف أي تفاصيل أخرى، سواء اسم الأغنية أو حتى موعد طرحها على موقعأكمل القراءة »
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