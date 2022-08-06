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تأجيل سهرة حفل عيد الشباب

منذ دقيقة واحدة
أعلنت اللجنة المنظمة لسهرة حفل عيد الشباب عن تأجيل الحفل الذي كان من المزمع إقامته في 20 غشت الجاري، بالملعب الكبير لمراكش، إلى موعد لاحق. وقال المنظمون إنه نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية التي تستلزمها تطورات الوضعية الوبائية، فقد تقرر تأجيلأكمل القراءة »

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