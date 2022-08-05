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التغماوي في ورشة فنية بالبيضاء
قدم الممثل والفنان العالمي سعيد التغماوي بمعهد “Acting Institute” بالبيضاء، أول ورشة عمل حول فن التمثيل أمام الكاميرا بهدف جعل أساليب التمثيل في الأكاديميات الدولية الكبرى في متناول الجميع. وتروم هذه الورشة، جعل المعهد يسير وفق مناهج الإبداع السينمائي، وكذا أساليب التمثيل حسب ما يلقن في الأكاديمياتأكمل القراءة »
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