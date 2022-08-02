حوادث
عقل ممتلكات أثرياء سطوا على عقارات
إغلاق الحدود في وجوههم وإنابات قضائية للتحقيق مع شركائهم بأوربا من بينهم موثق فرنسي ورطت أوامر قضائية صدرت، الأسبوع الماضي، عن المحكمة الابتدائية بسطات، أثرياء متهمين بتكوين شبكة للسطو على العقارات، تنوعت بين عقل جميع ممتلكاتهم لفائدة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهدف جردها والتحقيق فيها، وإغلاق الحدودأكمل القراءة »
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