حوادث
نصف قرن لشقيقين تورطا في جريمة قتل
الضحية اعتدى على أحدهما فقررا الانتقام منه أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق شقيقين وحكمت على الأول ب 30 سنة سجنا نافذا، فيما تمت مؤاخذة الثاني ب 20 سنة سجنا نافذا بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيقأكمل القراءة »
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