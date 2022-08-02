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حوادث

نصف قرن لشقيقين تورطا في جريمة قتل

منذ 6 دقائق
الضحية اعتدى على أحدهما فقررا الانتقام منه أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق شقيقين وحكمت على الأول ب 30 سنة سجنا نافذا، فيما تمت مؤاخذة الثاني ب 20 سنة سجنا نافذا بعد متابعتهما في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيقأكمل القراءة »

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