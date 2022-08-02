حوادث
8 سنوات لمتهم بالسرقة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة أخيرا بإدانة شخص، والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جناية السرقة الموصوفة تحت طائلة التهديد بواسطة السلاح الأبيض وحيازة المخدرات وترويج الكحول. وورد في محضر الضابطة القضائية لدى الشرطة القضائية بالبئر الجديد، أن أربعة مشتكينأكمل القراءة »
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