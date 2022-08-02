حوادث
اعتقال شباب ببولمان تراشقوا بالحجارة
أحالت عناصر الدرك بأوطاط الحاج، الخميس الماضي، على النيابة العامة بابتدائية ميسور، 6 شباب من قبيلة بني بوشاون بجماعة تالسينت، تبادلوا العنف والتراشق بالحجارة في مواجهة دامية قرب محطة سيارات الأجرة الكبيرة بحي السلام بالمدينة، بسبب حسابات شخصية بينهم. وأودع جلهم السجن المحلي بقرار من المحكمة التيأكمل القراءة »
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