حوادث
بحر طنجة يواصل لفظ المخدرات
لفظت أمواج البحر بشاطئ “الغندوري” بطنجة، السبت الماضي، كمية هامة من المخدرات، التي يرجح أن تكون الرياح القوية التي تهب على المنطقة خلال هذه الفترة وراء وصولها إلى الشاطئ، بعد أن تخلص منها المهربون بعرض البحر بعد أن شعروا بخطر دوريات البحرية الملكية. وأفاد مصدر أمني، أنأكمل القراءة »
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