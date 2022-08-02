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حوادث

بحر طنجة يواصل لفظ المخدرات

منذ 14 ثانية
لفظت أمواج البحر بشاطئ “الغندوري” بطنجة، السبت الماضي، كمية هامة من المخدرات، التي يرجح أن تكون الرياح القوية التي تهب على المنطقة خلال هذه الفترة وراء وصولها إلى الشاطئ، بعد أن تخلص منها المهربون بعرض البحر بعد أن شعروا بخطر دوريات البحرية الملكية. وأفاد مصدر أمني، أنأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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