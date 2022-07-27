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حوادث

الشارة الحمراء بابتدائية أصيلة

منذ 19 دقيقة
كتاب الضبط يحملون الوزارة تبعات الوضع داخلها شرع كتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية بأصيلة اليوم (الاربعاء) في تنفيذ برنامجهم الاحتجاجي، بحملة الشارة الحمراء إلى غاية بعد غد (الجمعة)، بسب الاوضاع المزرية التي عليها المحكمة والتي تتطلب تدخلا من المسؤولين. ونبه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل وزارة العدل بشأن معضلة الخصاص فيأكمل القراءة »


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منذ 19 دقيقة


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