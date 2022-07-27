أخبار الصباح
أخبار الصباح
< الشطبي رفض إدريس الشطبي، عضو مكتب مجلس النواب، وعضو الفريق الاشتراكي، التجاوب مع "توسلات" عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق نفسه، الذي طلب منه عدم التدخل في شأن "القربلة"، التي افتعلتها فرق المعارضة بسبب عدم مجيء رئيس الحكومة إلى البرلمان من أجل "المساءلة الشهرية". ووجه الشطبي انتقادات لاذعة إلى فرقأكمل القراءة »
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