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أســــــرة

الإطلالات المناسبة لأجواء الصيف

منذ 3 دقائق
يضع خبراء الموضة بعض النقط لاختيار الإطلالات المناسبة لأجواء الصيف، سيما مع ارتفاع درجة الحرارة. ومن أهم النصائح التي يقدمها الخبراء، الاعتماد على قماش الكتان، الذي يعتبر الأفضل لفصل الصيف، كما أنه يناسب الكثير من التصاميم. ويمكن اختيار البذلة المصنوعة من الكتان المكونة في قطعتين بالتصميم واللون نفسه  للإطلالات العملية النهارية، ويفضلأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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