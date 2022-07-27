أســــــرة
الإطلالات المناسبة لأجواء الصيف
يضع خبراء الموضة بعض النقط لاختيار الإطلالات المناسبة لأجواء الصيف، سيما مع ارتفاع درجة الحرارة. ومن أهم النصائح التي يقدمها الخبراء، الاعتماد على قماش الكتان، الذي يعتبر الأفضل لفصل الصيف، كما أنه يناسب الكثير من التصاميم. ويمكن اختيار البذلة المصنوعة من الكتان المكونة في قطعتين بالتصميم واللون نفسه للإطلالات العملية النهارية، ويفضلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا