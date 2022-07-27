أســــــرة
تمييز الجدران بدرجات الأخضر
يعتبر خبراء الديكور، أن طلاء الجدار باللون الأبيض، اختيار الكثير من الأشخاص، سيما أنه الخيار الأنسب الذي يساعد على الاعتماد على أنواع مختلفة من الأثاث. لكن من الممكن، ومن أجل مجاراة الموضة، اختيار تمييز بعض الجدران في المنزل عن طريق طلائها بألوان مغايرة. ومن الألوان التي ينصح الاعتماد عليها والدارجةأكمل القراءة »
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