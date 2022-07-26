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الصباح الثـــــــقافـي

سعيدي في “ترند”

منذ 7 دقائق
تستعد صوفيا سعيدي مقدمة برنامج “ترند” على قناة MBC، المغربية لإطلاق موسم جديد بحلة مختلفة ملبية طلبات محبيها و متابعي برنامجها، إذ سيشهد الموسم المقبل تغييرا على مستوى الضيوف، مثل زهير بهاوي ومنال بنشليخة وإيهاب أمير وزكرياء الغافولي. وتمكنت سعيدي من خطف الأضواء خلال تقديمها أولى حلقات برنامج ” MBCأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق


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