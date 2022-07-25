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قضاة يصرحون بممتلكاتهم علنا

منذ 6 دقائق
قرروا نشرها أمام الملأ لدعم النزاهة والشفافية عمد نادي قضاة المغرب إلى تنفيذ توصية مجلسه الوطني، الصادرة عنه في 2012، والرامية إلى التصريح العلني بالممتلكات والديون من قبل كافة أعضاء مكتبه التنفيذي. وقرر النادي تفعيل قراره، ونشره على الموقع الرسمي للنادي، في الأيام القليلة المقبلة، من منطلق إيمانه بقيم الشفافيةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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